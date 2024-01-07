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Тарханов считает, что у "Спартака" есть шансы побороться за золотые медали РПЛ

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Бывший тренер московского "Спартака" Александр Тарханов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: GETTY IMAGES
"У "Спартака" еще остаются шансы на чемпионство? Конечно, остаются! От них зависит, как они будут работать и как будут играть", - приводит слова Тарханова Metaratings.

Напомним, что по итогам 18-ти туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице, опережая петербургский "Зенит" на два очка. Московское "Динамо" замыкает тройку лидеров с отставанием от "быков" в шесть очков. "Спартак" располагается на пятой строчке и имеет в своем активе 30 очков. В 19-м туре подопечные Абаскаля сыграют с "Зенитом".

Тарханов Спартак
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