"У "Спартака" еще остаются шансы на чемпионство? Конечно, остаются! От них зависит, как они будут работать и как будут играть", - приводит слова Тарханова Metaratings.
Напомним, что по итогам 18-ти туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице, опережая петербургский "Зенит" на два очка. Московское "Динамо" замыкает тройку лидеров с отставанием от "быков" в шесть очков. "Спартак" располагается на пятой строчке и имеет в своем активе 30 очков. В 19-м туре подопечные Абаскаля сыграют с "Зенитом".
Тарханов считает, что у "Спартака" есть шансы побороться за золотые медали РПЛ
Бывший тренер московского "Спартака" Александр Тарханов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
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