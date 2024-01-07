"Интереса нет", - заявил Кирилл Брейдо "Матч ТВ". Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что узбекский полузащитник Остон Урунов может перейти в стан "армейцев".
На данный момент экс-игрок московского "Спартака" Урунов является свободным агентом. Его контракт с "Навбахором" истек 1-го января. Полузащитник входил в список номинантов на звание лучшего футболиста Узбекистана в 2023 году, но уступил в голосовании Аббосбеку Файзуллаеву. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего Урунова в 1 миллион евро.
В ЦСКА опровергли интерес к полузащитнику Урунову
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг интерес клуба к Остону Урунову.
Фото: РПЛ