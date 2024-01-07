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В ЦСКА опровергли интерес к полузащитнику Урунову

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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг интерес клуба к Остону Урунову.
Фото: РПЛ
"Интереса нет", - заявил Кирилл Брейдо "Матч ТВ". Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что узбекский полузащитник Остон Урунов может перейти в стан "армейцев".

На данный момент экс-игрок московского "Спартака" Урунов является свободным агентом. Его контракт с "Навбахором" истек 1-го января. Полузащитник входил в список номинантов на звание лучшего футболиста Узбекистана в 2023 году, но уступил в голосовании Аббосбеку Файзуллаеву. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего Урунова в 1 миллион евро.

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