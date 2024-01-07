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Дмитрий Кузнецов: в зимнее трансферное окно ЦСКА нужно приобрести центрального защитника

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Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов порассуждал о необходимых приобретениях для "армейцев".
Фото: "Матч ТВ"
"В зимнее трансферное окно ЦСКА нужно приобрести центрального защитника, потому что выбыл Дивеев и неизвестно, когда он наберёт форму. А игра в обороне — основополагающий элемент для любой команды, а уже на защиту накладываются и атакующие действия. Ещё обязательно нужен игрок оборонительного характера в центральную зону", - приводит слова Кузнецова "Чемпионат".

Дмитрий Кузнецов выступал за московский ЦСКА, а также за испанский "Эспаньол" и "Алавес". На данный момент Дмитрий Викторович возглавляет любительский футбольный клуб "2DROTS". Ранее в приглашении специалиста был заинтересован "Енисей". Напомним, что ЦСКА ушел на зимнюю паузу, занимая седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, столичный клуб отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков. В первом матче плей-офф Кубка России подопечные Федотова сыграли вничью 1:1 с "Ростовом".

ЦСКА Кузнецов Российские трансферы
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