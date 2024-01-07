- Головин попал в число лучших по Франции - молодец. Не хочу сравнивать его с лучшими российскими игроками прошлых лет, потому что это неблагодарное дело. Нынешнее поколение игроков - слабое. На всю страну один только Головин играет на высоком уровне. И ещё буквально несколько футболистов могли бы заинтересовать средние европейские клубы. Это никуда не годится, - передаёт слова Пономарёва "РБ Спорт".
27-летний атакующий полузащитник сборной России и выступающего во французской Лиге 1 "Монако" Александр Головин в текущем сезоне сыграл за монегасков в 15 матчах чемпионата Франции, забив при этом 5 голов и отметившись 2 результативными передачами. Ранее Головин был включен ведущим французским спортивным изданием L'Equipe в символическую сборную лучших игроков Лиги 1 за 2023 календарный год.
Также в Лиге 1 стабильно выступает 30-летний полузащитник сборной России Далер Кузяев, на счету которого 3 забитых гола в 18 матчах во всех турнирах за "Гавр".
Пономарёв: нынешнее поколение российских игроков - слабое. На всю страну один Головин играет на высоком уровне
Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о нынешнем поколении российских футболистов.
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