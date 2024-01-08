"Сейчас у нас нет абсолютно никаких предложений по Виллиану Роше. И, разумеется, никакого желания покинуть ЦСКА у игрока тоже нет. Мы знаем, что "Трабзонспор" следит за Рошей, но никаких контактов с клубом нет", - приводит слова Sferico Sports and Management Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к защитнику московского ЦСКА со стороны "Трабзонспора". Роша перешел в ЦСКА из португальского "Портимоненсе" осенью 2022 года за 2 миллиона евро. В текущем сезоне 28-летний бразилец провел за "армейцев" 22 матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро. Команда Федотова занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти сыгранных туров и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.
Агенты Роши прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из клуба
Агенство, которое ведет карьеру Виллиана Роши, прокомментировало слухи о возможном уходе игрока из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА