– Конечно, если ты пять раз подряд выигрываешь золото, должна быть причина. У Питера хорошие игроки, которые дают качество, и солидный бюджет. Думаю, клуб проделал отличную работу.
Петербургский “Зенит” в прошлом сезоне в очередной раз стал победителем Российской Премьер-Лиги. На протяжении последних пяти лет сине-бело-голубые неизменно занимали первое место в таблице чемпионата страны.
После 18 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги петербургский “Зенит” имеет в собственном активе 36 очков. Он занимает второе место в турнирной таблице.
Источник: “СЭ”
Тедеско – об успехах “Зенита”: у Питера хорошие игроки и солидный бюджет
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о доминировании сине-бело-голубых в чемпионате России.
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