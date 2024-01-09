"Мы уже в Ростове, осматриваем стадион. Город показался красивым. Завтра или послезавтра подпишем контракт с "Ростовом", - приводит слова Гранха "РБ Спорт".
Полузащитник Роналдо провел за болгарский "Левски" 25 матчей во всех турнирах и отметился 7-ю забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего бразильца в 1,4 миллиона евро. "Ростов" по итогам 18-ти туров располагается на 11-ой строчке в турнирной таблице РПЛ.
Агент Роналдо рассказал, что игрок вскоре подпишет контракт с "Ростовом"
Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы Роналдо Сезар Соареса дос Сантоса, рассказал о скором переходе игрока в "Ростов".
Фото: GETTY IMAGES