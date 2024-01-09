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Агент Роналдо рассказал, что игрок вскоре подпишет контракт с "Ростовом"

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Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы Роналдо Сезар Соареса дос Сантоса, рассказал о скором переходе игрока в "Ростов".
Фото: GETTY IMAGES
"Мы уже в Ростове, осматриваем стадион. Город показался красивым. Завтра или послезавтра подпишем контракт с "Ростовом", - приводит слова Гранха "РБ Спорт".

Полузащитник Роналдо провел за болгарский "Левски" 25 матчей во всех турнирах и отметился 7-ю забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего бразильца в 1,4 миллиона евро. "Ростов" по итогам 18-ти туров располагается на 11-ой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Роналдо Ростов Российские трансферы
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