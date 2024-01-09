- Ахметов, безусловно, хороший футболист. В "Краснодаре" он не был игроком основного состава, но при этом он качественно выходил и в некоторых играх вырвал победы для своей команды, где-то отдав вовремя передачу, где-то забив гол. Я не знаю, чем руководствовался "Зенит". Они хотели себя усилить или "Краснодар" ослабить - непонятно. В таком случае лучше было бы купить Кордобу и обезглавить "Краснодар". Тогда дорога к чемпионству была бы ближе, - передаёт слова Селюка Metaratings.ru.
Ранее "Зенит" объявил о переходе из "Краснодара" 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Ильзата Ахметова. По данным пресс-службы чёрно-зелёных, сине-бело-голубые для этого трансфера воспользовались имевшейся в контракт игрока опцией возможного выкупа за фиксированную сумму. В текущем сезоне Ахметов сыграл в составе "быков" в 21 матче во всех турнирах, забил 3 гола и выполнил 2 результативных паса.
По итогам осенней части сезона "Краснодар" с 38 очками в 18 матчах возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, опережая "Зенит" на 2 очка. 30-летний колумбийский нападающий "быков" Джон Кордоба в 20 матчах сезона во всех турнирах забил 11 голов при 4 результативных передачах и входит в топ-5 лучших бомбардиров чемпионата России с 8 забитыми мячами.
Селюк: переходом Ахметова "Зенит" хотел себя усилить или "Краснодар" ослабить - непонятно. Лучше было бы купить Кордобу
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер атакующего полузащитника Ильзата Ахметова из "Краснодара" в "Зенит".
Фото: ФК "Краснодар"