Московский "Спартак" не собирается осуществлять трансфер полузащитника "Милана" и сборной Боснии и Герцеговины Раде Крунича. По сообщениям источника, "красно-белые" не будут участвовать в гонке за футболистом из-за его возраста и склонности к травмам.
Ранее итальянские СМИ написали о заинтересованности клубов из России в услугах 30-летнего опорника, который начинал сезон в статусе игрока основы "Милана". Главным претендентом на Крунича остается турецкий "Фенербахче", за который выступает партнер Крунича по сборной Эдин Джеко.
Источник: "Metaratings"
Metaratings: "Спартак" не интересуется игроком "Милана" Круничем
В московском "Спартаке" опровергли информацию об интересе к полузащитнику "Милана" Раде Круничу.
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