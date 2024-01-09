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Metaratings: "Спартак" не интересуется игроком "Милана" Круничем

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В московском "Спартаке" опровергли информацию об интересе к полузащитнику "Милана" Раде Круничу.
Фото: Getty Images
Московский "Спартак" не собирается осуществлять трансфер полузащитника "Милана" и сборной Боснии и Герцеговины Раде Крунича. По сообщениям источника, "красно-белые" не будут участвовать в гонке за футболистом из-за его возраста и склонности к травмам.

Ранее итальянские СМИ написали о заинтересованности клубов из России в услугах 30-летнего опорника, который начинал сезон в статусе игрока основы "Милана". Главным претендентом на Крунича остается турецкий "Фенербахче", за который выступает партнер Крунича по сборной Эдин Джеко.

Источник: "Metaratings"

Милан Спартак Крунич Российские трансферы
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