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Камоцци: Сперцян может заиграть в любом топ-клубе Европы

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Футбольный функционер Франко Камоцци прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника "Краснодра" Эдуарда Сперцяна в "Ювентус".
Фото: официальный сайт "Краснодара".
"Сперцян – большой игрок, он сумеет заиграть в любом топ-клубе Европы. Не только в "Ювентусе", - приводит слова Камоцци источник.

В текущем чемпионате России Эдуард Сперцян провел на поле в составе "Краснодара" 18 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи. Ранее появлялась информация об интересе к футболисту сборной Армении со стороны туринского "Ювентуса".

Камоцци Сперцян Краснодар
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