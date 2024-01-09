Камоцци: Сперцян может заиграть в любом топ-клубе Европы

Футбольный функционер Франко Камоцци прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника "Краснодра" Эдуарда Сперцяна в "Ювентус".

Фото: официальный сайт "Краснодара".

"Сперцян – большой игрок, он сумеет заиграть в любом топ-клубе Европы. Не только в "Ювентусе", - приводит слова Камоцци источник.



В текущем чемпионате России Эдуард Сперцян провел на поле в составе "Краснодара" 18 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи. Ранее появлялась информация об интересе к футболисту сборной Армении со стороны туринского "Ювентуса".