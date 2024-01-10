"Мне хотелось получать больше игровой практики. В "Ростове" не на 100% был этим удовлетворён. В "Оренбурге" я буду работать и постараюсь помочь команде в таком непростом положении", - заявил Прохин.
Защитник присоединился к "Оренбургу" 1-го января 2024-го года. В первой половине сезона Прохин принял участие в 10-ти матчах чемпионата России в составе "Ростова", а также сыграл 5 матчей в кубке России. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Прохин перебрался в "Ростов" летом 2021-го года из "Зенита", воспитанником которого является, за 1.7 миллиона евро.
"Оренбург" по итогам 18-ти туров РПЛ занимает в турнирной таблице 14-е место с 15-ю очками в активе. От зоны прямого вылета команду отделяют 2 очка.
Источник: "Матч ТВ"
Прохин - о переходе в "Оренбург": в "Ростове" не на 100% был удовлетворен игровой практикой
Защитник "Оренбурга" Данила Прохин рассказал о причинах перехода из "Ростова" в "Оренбург".
Фото: официальный сайт "Ростова"