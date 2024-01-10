- Станислав уже тренировался в общей группе и поедет с "Локомотивом" на первый сбор. Он полностью восстановился от травмы. Истекающий контракт? Пока без комментариев, - передаёт слова Клюева "Чемпионат".
24-летний центральный защитник московского "Локомотива" Станислав Магкеев в текущем сезоне не сыграл ни одного матча из-за разрыва крестообразной связки. Тяжёлую травму футболист получил в мае 2023 года в матче 26 тура Российской премьер-лиги сезона-2022/2023.
Действующий контракт Магкеева с "железнодорожниками" истекает в июне 2024 года.
Агент Магкеева: Станислав поедет с "Локомотивом" на первый сбор
Агент защитника "Локомотива" Станислава Магкеева Александр Клюев ответил на вопрос о состоянии здоровья и карьерных планах игрока.
Фото: ФК "Локомотив"