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Агент Магкеева: Станислав поедет с "Локомотивом" на первый сбор

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Агент защитника "Локомотива" Станислава Магкеева Александр Клюев ответил на вопрос о состоянии здоровья и карьерных планах игрока.
Фото: ФК "Локомотив"
- Станислав уже тренировался в общей группе и поедет с "Локомотивом" на первый сбор. Он полностью восстановился от травмы. Истекающий контракт? Пока без комментариев, - передаёт слова Клюева "Чемпионат".

24-летний центральный защитник московского "Локомотива" Станислав Магкеев в текущем сезоне не сыграл ни одного матча из-за разрыва крестообразной связки. Тяжёлую травму футболист получил в мае 2023 года в матче 26 тура Российской премьер-лиги сезона-2022/2023.

Действующий контракт Магкеева с "железнодорожниками" истекает в июне 2024 года.

Локомотив Магкеев
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