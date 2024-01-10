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Деменко: нужно ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

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Футбольный эксперт Максим Деменко предложил сильнее ограничить количество иностранцев в клубах РПЛ
Фото: "Чемпионат"
"Я думаю, что в нынешних условиях лимит стоит ужесточить. При всем уважении к легионерам, но нам сейчас нужно работать над воспитанием своих молодых футболистов. Оптимально было бы не более пяти легионеров на поле. В этом сезоне здорово смотрятся "Крылья Советов", которые выпускают преимущественно россиян, так что, если нашим парням дать шанс, они могут играть на уровне большинства тех легионеров, которые сейчас есть в РПЛ" - заявил Деменко.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги действует ограничение в виде 14-ти легионеров в заявке на сезон. Максимальное количество иностранцев, которое может одновременно выйти на поле в составе одной команды - 8. Легионерами в РПЛ не считаются иностранцы, имеющие право выступать за сборную России, а также футболисты из Армении, Казахстана, Кыргызстана и Баларуси.

Клубом с наименьшим количеством иностранцев в РПЛ является "Ростов". В составе команды из иностранцев лишь иранец Мохаммад Мохеби и армянин Хорен Байрамян. Легионером считается только Мохеби.

Источник: "РБ Спорт"

Деменко
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