"Локомотив" сделал предложение о переходе Ньямси? Это неправда", - цитирует Дезире Sport24.
Ньямси провел за "Страсбур" 13 матчей в текущем сезоне и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего центрального защитника в 5 миллионов евро. Так же на француза претендуют несколько клубов из Лиги 1.
В "Страсбуре" заявили, что "Локомотив" не делал предложений по Ньямси
Лоик Дезире, глава селекционного отдела "Страсбура", заявил, что клуб не получал предложений от московского "Локомотива" по трансферу Ньямси.
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