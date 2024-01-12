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В "Страсбуре" заявили, что "Локомотив" не делал предложений по Ньямси

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Лоик Дезире, глава селекционного отдела "Страсбура", заявил, что клуб не получал предложений от московского "Локомотива" по трансферу Ньямси.
Фото: GETTY IMAGES
"Локомотив" сделал предложение о переходе Ньямси? Это неправда", - цитирует Дезире Sport24.

Ньямси провел за "Страсбур" 13 матчей в текущем сезоне и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего центрального защитника в 5 миллионов евро. Так же на француза претендуют несколько клубов из Лиги 1.

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