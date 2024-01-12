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Экс-игрок “Балтики” Пуцко: я ищу клуб, общаюсь с потенциальными командами

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Защитник Александр Пуцко прокомментировал уход из калининградской “Балтики”.
Фото: ФК "Балтика"
— Я не еду на сборы с “Балтикой”. Это правда. Какие планы? Ищу клуб, общаюсь с потенциальными командами. Клубов РПЛ нет, но есть другие варианты.

Вчера стало известно о том, что Александр Пуцко покинул “Балтику”. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Напомним, в нынешнем сезоне Александр Пуцко принял участие в шести матчах калининградской клуба. Он не отметился результативными действиями.

Источник: “РБ Спорт”

Балтика Пуцко
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