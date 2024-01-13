"Я считаю, что всем россиянам, которые не получают место в "Зените" - нужно бежать в рассыпную оттуда. Тот вектор, который сейчас задан в "Зените": 11 бразильцев из 11 — ничего общего не имеет с перспективами россиян", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
Червиченко был президентом московского "Спартака" с 2002 по 2004 год. В текущее трансферное окно "Зенит" приобрел двух бразильских игроков - центрального защитника Нино из "Флуминенсе" и Артура из "Палмейраса". Всего в составе действующего чемпиона числится 11 игроков пентокампионов. Ранее в СМИ появились слухи о скором уходе из клуба защитника Данила Кругового.
Червиченко: я считаю, что всем россиянам, которые не получают место в "Зените" - нужно бежать в рассыпную оттуда
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о российских игроках в "Зените".
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