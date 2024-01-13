Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
1 - 0 1 0
ФулхэмЗавершен
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
3 - 0 3 0
ВильярреалЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
Сельта2 тайм
Атлетик
20:30
Реал СосьедадНе начат
Бетис
23:00
ГранадаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
0 - 0 0 0
ТориноЗавершен
Наполи
2 - 1 2 1
СалернитанаЗавершен
Верона
20:00
ЭмполиНе начат
Монца
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кельн
1 - 1 1 1
ХайденхаймЗавершен
РБ Лейпциг
0 - 1 0 1
АйнтрахтЗавершен
Аугсбург
0 - 1 0 1
БайерЗавершен
Фрайбург
0 - 0 0 0
УнионЗавершен
Майнц
1 - 1 1 1
ВольфсбургЗавершен
Дармштадт
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
0 - 0 0 0
Реймс1 тайм
Ренн
23:00
НиццаНе начат

Кучаев: если говорить об игровом времени, конечно, мне хочется играть больше

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о своем игровом времени.
Фото: ПФК ЦСКА
"Если говорить об игровом времени, конечно, мне хочется играть больше. Для этого еду на сборы. Разговор с Федотовым не было. Сейчас был отпуск, все отдыхали от футбола, новостей. Надо было перезагрузиться", - приводит слова Кучаева "Чемпионат".

В текущем сезоне Кучаев появился на поле в 15-ти играх ЦСКА во всех турнирах. Полузащитник не отметился результативными действиями и провел на поле в сумме 485 минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего россиянина в 2,5 миллиона евро. Контракт Кучаева с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. "Армейцы" ушли на зимний перерыв, занимая седьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. Команда Владимира Федотова отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.

ЦСКА Кучаев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится