"Если говорить об игровом времени, конечно, мне хочется играть больше. Для этого еду на сборы. Разговор с Федотовым не было. Сейчас был отпуск, все отдыхали от футбола, новостей. Надо было перезагрузиться", - приводит слова Кучаева "Чемпионат".
В текущем сезоне Кучаев появился на поле в 15-ти играх ЦСКА во всех турнирах. Полузащитник не отметился результативными действиями и провел на поле в сумме 485 минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего россиянина в 2,5 миллиона евро. Контракт Кучаева с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. "Армейцы" ушли на зимний перерыв, занимая седьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. Команда Владимира Федотова отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.
Кучаев: если говорить об игровом времени, конечно, мне хочется играть больше
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о своем игровом времени.
Фото: ПФК ЦСКА