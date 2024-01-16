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Агент: Дивеев готовится к работе в общей группе ЦСКА

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Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о возвращении клиента в общую группу московского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
— Насколько я понимаю, все нормально, все идет по плану, Игорь готовится к работе в общей группе, — заявил Еремин в интервью “РБ Спорт”.

В нынешнем сезоне защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев принял участие лишь в одном матче своей команды. С лета 2023 года центральный защитник сборной России не появляется на поле из-за травмы.

Напомним, московский ЦСКА после 18 туров чемпионата России с 28 очками пребывает на восьмом месте в турнирной таблице.

Дивеев ЦСКА
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