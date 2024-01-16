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Агент футболиста "Краснодара" Батчи: английские клубы обращались ко мне

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Футбольный агент Эдуардо Мариньо, чьим клиентом является игрок «Краснодара» Жоау Батчи, сообщил об интересе английских клубов к футболисту.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам представителя полузащитника «быков», интерес к его клиенту имеется со стороны ряда английских клубов. Они связывались с Эдуардо в декабре.

«Интерес от других клубов сохраняется. В декабре несколько английских клубов обращались ко мне», - цитирует Мариньо «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Жоау Батчи появился на поле в футболе «Краснодара» в 18 противостояниях. Португалец записал на свой счет один гол и четыре результативных передачи.

Российские трансферы Краснодар Батчи
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