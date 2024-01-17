По словам Шпинева, стамбульский клуб не выходил с ними на связь, однако много посредников и дельцов заинтересованы в потенциальном трансфере полузащитника московского «Локомотива».
«Никак турецких журналистов мы не знаем, никакого согласия на переход не давали», - цитирует Шпинева «Чемпионат».
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Миранчук согласился на трансфер в «Бешикташ». Нынешний трудовой договор Антона с «Локомотивом» действителен до конца текущего сезона, летом Антон станет свободным агентом.
Агент Миранчука: дельцы и посредники заинтересованы в трансфере Антона в "Бешикташ"
Агент, представляющий интересы Антона Миранчука, Вадим Шпинев, поделился размышлениями относительно слухов о переходе его подопечного в «Бешикташ».
Фото: РИА Новости