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Агент Миранчука: дельцы и посредники заинтересованы в трансфере Антона в "Бешикташ"

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Агент, представляющий интересы Антона Миранчука, Вадим Шпинев, поделился размышлениями относительно слухов о переходе его подопечного в «Бешикташ».
Фото: РИА Новости
По словам Шпинева, стамбульский клуб не выходил с ними на связь, однако много посредников и дельцов заинтересованы в потенциальном трансфере полузащитника московского «Локомотива».

«Никак турецких журналистов мы не знаем, никакого согласия на переход не давали», - цитирует Шпинева «Чемпионат».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Миранчук согласился на трансфер в «Бешикташ». Нынешний трудовой договор Антона с «Локомотивом» действителен до конца текущего сезона, летом Антон станет свободным агентом.

Российские трансферы Миранчук Ан Бешикташ Локомотив
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