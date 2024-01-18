"Если усиление будет, оно должно быть хирургически точным. Но главные трансферы должны быть летом, а не сейчас. Много вопросов о будущем главного тренера. И не все игроки доступны сейчас. Мне кажется, что сейчас у "Спартака" будет 1-2 трансфера. Сейчас рынок ограничен", - заявил Барбоза.
Перед открытием зимнего трансферного окна "Спартак" назначил на пост спортивного директора португальского специалиста Томаша Амарала. Однако на данный момент "красно-белые" не осуществили ни одного трансфера в 2024-м году. Самым активным участником трансферного окна в России является "Зенит". Состав команды из Санкт-Петербурга пополнили уже 4 футболиста. Больше всего игроков на выход у калининградской "Балтики" - команду покинули 7 человек.
Источник: "Betonmobile"
Барбоза: мне кажется, что зимой у "Спартака" будет 1-2 трансфера
Футбольный агент Паулу Барбоза оценил перспективы московского "Спартака" на привлечение новых игроков зимой.
Фото: официальный сайт "Спартака"