Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Унионистас
21:30
БарселонаНе начат
Атлетико
23:30
Реал МадридНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
ФиорентинаНе начат

Барбоза: мне кажется, что зимой у "Спартака" будет 1-2 трансфера

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Паулу Барбоза оценил перспективы московского "Спартака" на привлечение новых игроков зимой.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Если усиление будет, оно должно быть хирургически точным. Но главные трансферы должны быть летом, а не сейчас. Много вопросов о будущем главного тренера. И не все игроки доступны сейчас. Мне кажется, что сейчас у "Спартака" будет 1-2 трансфера. Сейчас рынок ограничен", - заявил Барбоза.

Перед открытием зимнего трансферного окна "Спартак" назначил на пост спортивного директора португальского специалиста Томаша Амарала. Однако на данный момент "красно-белые" не осуществили ни одного трансфера в 2024-м году. Самым активным участником трансферного окна в России является "Зенит". Состав команды из Санкт-Петербурга пополнили уже 4 футболиста. Больше всего игроков на выход у калининградской "Балтики" - команду покинули 7 человек.

Источник: "Betonmobile"

Барбоза Спартак Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится