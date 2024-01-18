Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Унионистас
21:30
БарселонаНе начат
Атлетико
23:30
Реал МадридНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
ФиорентинаНе начат

Малафеев - о Круговом в ЦСКА: глупейшее решение - перейти в клуб, который платит меньше

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал трансфер Данила Кругового из "Зенита" в ЦСКА.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Это глупейшее решение со стороны Кругового – перейти в команду, которая платит тебе меньше. С учётом того, что "Зенит" ежегодно становится чемпионом РПЛ и ситуация гораздо более стабильная, чем в ЦСКА", - заявил Малафеев.

Данил Круговой подписал контракт с московским ЦСКА в статусе свободного агента. Защитник присоединится к "армейцам" летом 2024-го года, когда истечет его действующее соглашение с "Зенитом". Круговой отверг предложение "сине-бело-голубых" о новом 5-летнем контракте. Вторую часть сезона футболист проведет в составе "Зенита-2" во Второй лиге.

Вячеслав Малафеев провел всю профессиональную карьеру в "Зените". Воспитанник клуба выступал за родную команду с 1999-го по 2016-й год, после чего завершил карьеру. На счету Малафеева 328 матчей в РПЛ и 4 титула чемпиона страны.

Источник: "Metaratings"

Зенит ЦСКА Круговой Малафеев Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 11
  • Нравится
  • -11
  • Не нравится