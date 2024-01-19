"У "Спартака" будет полтора месяца для работы, это достаточно много времени. Матч с "Зенитом" будет в марте, это никак не повлияет на него", - цитирует специалиста источник.
Московский "Спартак" вышел из отпуска, ориентировочно, на неделю позже, чем большинство клубов российской премьер-лиги. В частности, "Зенит" приступил к подготовке ко второй половине сезона 11-го января.
Матч 19-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" станет для обеих команд первым после возобновления чемпионата России окончания зимней паузы.
"Спартак" с 30-ю очками занимает 5-е место в турнирной таблице после 18-ти туров. Отставание от "Зенита" составляет 6 очков.
Источник: "СЭ"
Каррера - о позднем выходе "Спартака" из отпуска: будет полтора месяца для работы
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал поздний выход "красно-белых" из отпуска.
Фото: официальный сайт "Спартака"