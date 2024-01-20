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Умяров – о жесте Медведева: если у “Зенита” такой метод общения, их право

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Полузащитник “Спартака” Наиль Умяров прокомментировал скандальный жест председателя правления “Зенита” Александра Медведева в адрес красно-белых.
Фото: ФК "Зенит"
– Это их общение. Просто кусочек видео попался. Не знаю, удалили или нет. Если удалили, значит, поняли свою ошибку. Если у них такой метод общения, их право.

Ранее пресс-служба петербургского “Зенита” на своем ютуб-канале опубликовала скандальный видеоролик с участием Александра Медведева и полузащитника команды Клаудиньо. В ходе диалога с игроком председатель правления сине-бело-голубых упомянул московский “Спартак” и показал непристойный жест в адрес красно-белых, несколько раз ударив ладонью по запястью.

Напомним, "Зенит" и "Спартак" сыграют в 19-м туре чемпионата России по футболу – сразу же после возобновления сезона. Встреча пройдет 1-3 марта (точная дата еще не определена).

Источник: “Чемпионат”

Медведев Умяров Спартак Зенит
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