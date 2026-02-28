Главный тренер "ПСЖ" высказался о Сафонове

- Вратарь высокого уровня, игрок национальной сборной. Нам нравится, что Сафонов умеет играть ногами, физически сильный и смелый. Матвей идеально подходит под наше видение вещей, - цитирует испанского тренера RMC Sport.
В текущем сезоне чемпионата Франции Сафонов провёл шесть матчей, в которых пропустил шесть мячей и трижды сохранил ворота в неприкосновенности. Также он принял участие в четырёх встречах Лиги чемпионов, где пропустил пять голов.
Напомним, Сафонов перебрался во французский гранд летом 2024 года.