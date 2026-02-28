Главный тренер "ПСЖ" высказался о Сафонове

Наставник "ПСЖ" Луис Энрике поделился мнением о вратаре команды Матвее Сафонове и отметил его соответствие игровым требованиям парижского клуба.

Фото: Getty Images

- Вратарь высокого уровня, игрок национальной сборной. Нам нравится, что Сафонов умеет играть ногами, физически сильный и смелый. Матвей идеально подходит под наше видение вещей, - цитирует испанского тренера RMC Sport.

По словам специалиста, российский голкипер уверенно действует как на линии ворот, так и при игре ногами, а также отличается физической мощью и смелостью.В текущем сезоне чемпионата Франции Сафонов провёл шесть матчей, в которых пропустил шесть мячей и трижды сохранил ворота в неприкосновенности. Также он принял участие в четырёх встречах Лиги чемпионов, где пропустил пять голов.Напомним, Сафонов перебрался во французский гранд летом 2024 года.