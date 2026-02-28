Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
АкронНе начат
Краснодар
14:30
РостовНе начат
Локомотив
17:00
Нижний НовгородНе начат
Динамо Мх
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
ЧелябинскНе начат
Спартак Кострома
16:00
РоторНе начат
Нефтехимик
17:30
УфаНе начат

Футболист "Реала" рискует пропустить чемпионат мира - источник

Джуд Беллингем рискует пропустить ближайший чемпионат мира из-за очередной серьёзной травмы.
Фото: Getty Images
По информации MatchDay Central, главный тренер сборной Англии Томас Тухель может не включить полузащитника "Реала" в заявку на турнир, который пройдёт летом в США, Канаде и Мексике.

Сообщается, что тренерский штаб намерен придерживаться жёсткого принципа: на мундиаль поедут только футболисты, находящиеся в оптимальной физической форме. Авторитет и статус игроков при этом учитываться не будут.

