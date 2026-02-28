Новости
Главные новости
Футболист "Реала" рискует пропустить чемпионат мира - источник
Сегодня, 02:36
Джуд Беллингем рискует пропустить ближайший чемпионат мира из-за очередной серьёзной травмы.
Фото: Getty Images
По информации MatchDay Central, главный тренер сборной Англии Томас Тухель может не включить полузащитника "
Реала
" в заявку на турнир, который пройдёт летом в США, Канаде и Мексике.
Сообщается, что тренерский штаб намерен придерживаться жёсткого принципа: на мундиаль поедут только футболисты, находящиеся в оптимальной физической форме. Авторитет и статус игроков при этом учитываться не будут.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Джуд Беллингем
Реал
Сборная Англии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
