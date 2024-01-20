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Федотов - о трансфере Кругового: надеемся, что найдем компромисс

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал возможную аренду Кругового из "Зенита" уже этой зимой.
Фото: ФК "Зенит"
"Надеемся, что найдем компромисс [по переходу игрока уже зимой]. Мы все-таки все вместе работаем на благо российского футбола. Это не тот случай, чтобы создавать какую-то конфронтацию", - приводит слова Федотова "СЭ".

Напомним, что контракт Данила Кругового с "Зенитом" истекает в июне этого года, после чего игрок перейдет свободным агентом в московский ЦСКА. Руководство петербургского клуба приняло решение, что защитник проведет остаток сезона в составе "Зенита-2", который выступает во Второй Лиге. Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский клуб постарается взять игрока в аренду уже этой зимой.

ЦСКА Федотов Круговой
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