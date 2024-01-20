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Червиченко: никакой "Кадис" не способен платить Абаскалю, сколько платят в "Спартаке". Не доверял бы всему этому

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию об интересе к главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю со стороны испанского "Кадиса".
Фото: Sportbox
- Первая мысль после этой новости о "Кадисе" - Тео Бонгонда же пришёл оттуда. Схема рабочая: берём игроков оттуда, ситуацию напрягаем тоже из "Кадиса". Но я бы этому всему не доверял. Как я понимаю, Абаскаль дружит с руководителем или хозяином клуба. Футбольная жизнь вне поля - большой спектакль из различных постановок и интриг. Не уверен, что это всё имеет право на жизнь. Никакой "Кадис" не способен платить Абаскалю, сколько платят в "Спартаке", - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что руководство клуба Ла Лиги "Кадиса" рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера команды 34-летнего испанского наставника московского "Спартака" Гильермо Абаскаля. Сегодня, 20 января, стало официально известно, что "Кадис" расстался с прежним главным тренером Серхио Гонсалесом и частью его тренерского штаба.

Гильермо Абаскаль находится на должности наставника красно-белых с июня 2022 года. Прошлый сезон "Спартак" завершил с бронзовыми медалями чемпионата России, после осенней части текущего сезона москвичи идут пятыми в РПЛ.

Спартак Кадис Абаскаль Червиченко Российские трансферы
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