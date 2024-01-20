- Трансфер Капишабы в ЦСКА этой зимой возможен. Сейчас мы общаемся с клубом, есть предварительные договоренности. "РБ Брагантино" будет решать проблемы с банковскими гарантиями. Боится ли игрок ехать в Россию? Нет, никакого страха, а только радость. ЦСКА - большой клуб для нас.
Напомним, минувшим летом сообщалось, что вето на трансфер защитника "РБ Брагантино" Жуниньо Капишабы в московский ЦСКА в последний момент наложила австрийская компания "Ред Булл", которая контролирует деятельность бразильского клуба.
26-летний бразилец играет за "РБ Брагантино" с января 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом истекает в конце декабря 2026 года. В сезоне 2022/2023 защитник провел на клубном уровне 56 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
Источник: Sport24
Агент защитника "РБ Брагантино" Капишабы: трансфер в ЦСКА этой зимой возможен. Есть предварительные договоренности
Агент защитника "РБ Брагантино" Жуниньо Капишабы Адриано Спадото поделился информацией о возможном переходе игрока в московский ЦСКА.
Фото: Getty Images