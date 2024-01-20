Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
5 - 0 5 0
Кристал ПэласЗавершен
Брентфорд
3 - 2 3 2
Ноттингем ФорестЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
0 - 2 0 2
Лас-ПальмасЗавершен
Вильярреал
1 - 1 1 1
МальоркаЗавершен
Валенсия
1 - 0 1 0
АтлетикЗавершен
Сельта
0 - 1 0 1
Реал СосьедадЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
2 - 1 2 1
ВеронаЗавершен
Удинезе
2 - 3 2 3
МиланЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
3 - 2 3 2
ХоффенхаймЗавершен
Кёльн
0 - 4 0 4
Боруссия ДЗавершен
Хайденхайм
1 - 1 1 1
ВольфсбургЗавершен
Дармштадт
2 - 2 2 2
АйнтрахтЗавершен
Бохум
1 - 0 1 0
ШтутгартЗавершен
РБ Лейпциг
2 - 3 2 3
БайерЗавершен

Кубок Франции

Новости
Родез
1 - 3 1 3
МонакоЗавершен
Орлеан
1 - 4 1 4
ПСЖЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
2 - 0 2 0
Аль-АхдудЗавершен

Агент защитника "РБ Брагантино" Капишабы: трансфер в ЦСКА этой зимой возможен. Есть предварительные договоренности

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент защитника "РБ Брагантино" Жуниньо Капишабы Адриано Спадото поделился информацией о возможном переходе игрока в московский ЦСКА.
Фото: Getty Images
- Трансфер Капишабы в ЦСКА этой зимой возможен. Сейчас мы общаемся с клубом, есть предварительные договоренности. "РБ Брагантино" будет решать проблемы с банковскими гарантиями. Боится ли игрок ехать в Россию? Нет, никакого страха, а только радость. ЦСКА - большой клуб для нас.

Напомним, минувшим летом сообщалось, что вето на трансфер защитника "РБ Брагантино" Жуниньо Капишабы в московский ЦСКА в последний момент наложила австрийская компания "Ред Булл", которая контролирует деятельность бразильского клуба.

26-летний бразилец играет за "РБ Брагантино" с января 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом истекает в конце декабря 2026 года. В сезоне 2022/2023 защитник провел на клубном уровне 56 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: Sport24

ЦСКА Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится