Фанаты Роналду атаковали аккаунт супруги форварда сборной Португалии

Болельщики Криштиану Роналду массово пришли в аккаунт супруги нападающего сборной Португалии Гонсалу Рамуша Маргариды Амарал Домингеш.

Фото: Getty Images

Поводом стали последние выступления форварда за национальную команду в отсутствие Роналду.



За два дня под публикацией Домингеш, в которой она разместила фотографии с мужем и годовалым сыном, появилось более трёх тысяч комментариев. Многие пользователи оставляли сообщения и гиф-изображения в поддержку Роналду. Обычно записи супруги Рамуша собирают менее ста комментариев.



В двух встречах Лиги наций, которые Криштиану пропустил, Рамуш отметился двумя голами и результативной передачей. Португалия в этих матчах победила Норвегию со счётом 2:1 и Данию - 4:2.