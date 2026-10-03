Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Велес
14:30
Волга УлНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
16:00
ЛитваНе начат
Мальта
19:00
АндорраНе начат
Косово
19:00
АвстрияНе начат
Ирландия
21:45
ИзраильНе начат
Уэльс
21:45
ДанияНе начат
Португалия
21:45
НорвегияНе начат
Нидерланды
21:45
СербияНе начат
Греция
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
14:00
РодинаНе начат
ЦСКА
15:00
Арсенал ТулаНе начат
Зенит
19:00
БАТЭНе начат

Фанаты Роналду атаковали аккаунт супруги форварда сборной Португалии

Болельщики Криштиану Роналду массово пришли в аккаунт супруги нападающего сборной Португалии Гонсалу Рамуша Маргариды Амарал Домингеш.
Фото: Getty Images
Поводом стали последние выступления форварда за национальную команду в отсутствие Роналду.

За два дня под публикацией Домингеш, в которой она разместила фотографии с мужем и годовалым сыном, появилось более трёх тысяч комментариев. Многие пользователи оставляли сообщения и гиф-изображения в поддержку Роналду. Обычно записи супруги Рамуша собирают менее ста комментариев.

В двух встречах Лиги наций, которые Криштиану пропустил, Рамуш отметился двумя голами и результативной передачей. Португалия в этих матчах победила Норвегию со счётом 2:1 и Данию - 4:2.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится