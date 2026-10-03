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Широков объяснил, почему не верит в чемпионство "Спартака"

Бывший футболист сборной России Роман Широков оценил перспективы "Спартака" в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению экс-игрока "Зенита", успешное положение красно-белых осенью ещё не говорит о том, что команда сможет сохранить темп до конца турнира.

- Осенью стабильно претендуют на первое место. Потом начинается весна - выходит другое качество. И так - каждый год. Они все заявляют, что борются за первое место - никогда даже близко не доезжают, - цитирует Широкова "Чемпионат".

После девяти туров "Спартак" набрал 19 очков и занимает второе место в РПЛ. От лидирующего "Краснодара" команда Хуана Карседо отстаёт на два балла.

Следующую встречу красно-белые проведут в гостях против "Крыльев Советов". Игра запланирована на 10 октября - после паузы на матчи сборных.

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