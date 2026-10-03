Широков объяснил, почему не верит в чемпионство "Спартака"

- Осенью стабильно претендуют на первое место. Потом начинается весна - выходит другое качество. И так - каждый год. Они все заявляют, что борются за первое место - никогда даже близко не доезжают, - цитирует Широкова "Чемпионат".
После девяти туров "Спартак" набрал 19 очков и занимает второе место в РПЛ. От лидирующего "Краснодара" команда Хуана Карседо отстаёт на два балла.
Следующую встречу красно-белые проведут в гостях против "Крыльев Советов". Игра запланирована на 10 октября - после паузы на матчи сборных.