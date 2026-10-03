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Фернандеш: Роналду навсегда останется главным символом нашей сборной

Капитан сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о ситуации вокруг Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
Полузащитник призвал прекратить разногласия вокруг команды и подчеркнул, что внутри сборной нет отдельных групп.

- Криштиану Роналду навсегда останется главным символом нашей сборной, нашего футбола и самой страны, учитывая его достижения не только в Португалии, но и во всем мире. Главное - прекратить эти разногласия.

В сборной нет никаких группировок - мы едины и останемся такими, невзирая на шум со стороны, - приводит слова Фернандеша A Bola.

4 октября сборная Португалии встретится с Норвегией в 4-м туре Лиги наций. Игра пройдёт в Порту.

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