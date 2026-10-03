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Сборная Хорватии потерпела крупнейшее поражение в своей истории
Сегодня, 03:17
Разгром от Англии стал для сборной Хорватии новым антирекордом.
Фото: Getty Images
В матче 3-го тура Лиги наций команда Славена Билича пропустила семь безответных мячей - 0:7.
До этой встречи худшим результатом хорватов оставалось поражение от Испании, случившееся 11 сентября 2018 года. Тогда национальная команда уступила со счётом 0:6.
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Сборная Хорватии
Сборная Англии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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