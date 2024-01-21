"С новым спортивным директором "Спартака" удалось познакомиться. До Нового года заезжал в офис, там и увиделись. Приятное и хорошее впечатление. Приятный мужчина, молодой ещё — 33 года ему, если не ошибаюсь. Оставил приятное впечатление. Дальше всё покажет наша командная работа, его и всех нас вместе", - сказал Зиньковский.
32-летний португальский специалист до назначения в "Спартак" работал скаутом в нескольких европейских клубах, среди которых выделяются "Бенфика" и "Гранада". С "красно-белыми" Амарал подписал контракт на полтора года с зарплатой 1 миллион евро за сезон.
По итогам 18-ти туров российской премьер-лиги "Спартак" занимает 5-е место. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков в первой части сезона. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 8 очков.
Источник: "Чемпионат"
Зиньковский - о знакомстве с Амаралом: приятный мужчина, молодой
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский поделился впечатлением от знакомства с новым спортивным директором клуба Томашем Амаралом.
Фото: официальный сайт "Спартака"