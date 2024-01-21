"Если тренер не верит в него, ему лучше уйти. У него есть качества, чтобы играть в любой команде, если он в отличной физической и психологической форме. Причем не только в России", - приводит слова Карреры Metaratings.
Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. По руководством итальянского специалиста клуб взял первое за 16 лет чемпионство. Георгий Джикия в текущем сезоне провел за "красно-белых" 9 матчей во всех турнирах, сыграв в сумме 706 минут. Контракт центрального защитника с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро. Ранее сообщалось о том, что Джикия может перейти в "Локомотив".
Каррера считает, что если Абаскаль не верит в Джикию, то защитнику следует уйти из "Спартака"
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о будущем Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"