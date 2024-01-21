"Состояние обычное для сборов. Немного уставшие, но готовы играть, потому что футболисты больше любят именно играть, чем тренироваться, это правильно. Надеюсь, сегодня у нас будет хороший спарринг. Это то, что нужно по работе на сборе на сегодняшний момент", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Товарищеская встреча "Зенита" и "Динамо" из Самарканда состоится сегодня в Абу-Даби в 15:00 по московскому времени. В составе российского клуба дебютирует Артур, приобретенный из "Палмейраса" за 15 миллионов евро. Напомним, что подопечные Сергея Семака после 18-ти сыгранных туров занимают второе место в турнирной таблице РПЛ и отстают от "Краснодара" на два очка. После зимней паузы действующий чемпион России сыграет со "Спартаком" в рамках 19-го тура российского чемпионата.
Семак: надеюсь, сегодня у нас будет хороший спарринг. Это то, что нужно по работе на сборе на сегодняшний момент
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от товарищеской встречи с "Динамо" из Самарканда.
Фото: ФК "Зенит"