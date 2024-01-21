"Нино тоже не будет сегодня играть — ему ещё надо поработать и поднабрать хорошее функциональное состояние. И Ильзат Ахметов сегодня тоже будет делать другую работу, в следующем матче он будет в строю", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
В текущее трансферное окно "Зенит" приобрел полузащитника Ильзата Ахметова из "Краснодара" и центрального защитника Нино из "Флуминенсе". Нападающий Артур попал в стартовый состав действующего чемпиона России на товарищескую встречу с "Динамо" из Самарканда. Бразилец переехал в Петербург из "Палмейраса" за 15 миллионов евро. Товарищеский матч состоится сегодня, 21 января, в Абу-Даби. Стартовый свисток запланирован на 15:00 по московскому времени.
Главный тренер "Зенита" Семак объяснил отсутствие Ахметова и Нино в заявке команды на товарищеский матч
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил отсутствие новичков клуба Ильзата Ахметова и Нино в заявке команды на товарищескую встречу с "Динамо" из Самарканда.
Фото: ФК "Зенит"