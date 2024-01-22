"Почему "Динамо" молчит на трансферном рынке? Ну почему молчит – они же продлили контракт с Лещуком! (Смеётся.) А так я думаю, что они сделают ставку на следующий год, а в этом у них достаточно хороший состав. Не удивлюсь, если "Динамо" в это "окно" никого не подпишет", - заявил Радимов.
В первый месяц нового года московское "Динамо" продлило контракт с резервным голкипером команды Игорем Лещуком до лета 2028-го года. Кроме того, к команде присоединился белорусский вратарь Андрей Кудравец, который принадлежит "Динамо" с лета прошлого года, но первую часть сезона провел в аренде в БАТЭ.
По итогам 18-ти туров "Динамо" занимает 3-е место в РПЛ, отставая от лидирующих "Зенита" и "Краснодара" на 4 и 6 очков соответственно.
Источник: "РБ Спорт"
Радимов: не удивлюсь, если "Динамо" в это окно никого не подпишет
Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал пассивность московского "Динамо" на трансферном рынке.
Фото: "Чемпионат"