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Радимов: не удивлюсь, если "Динамо" в это окно никого не подпишет

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Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал пассивность московского "Динамо" на трансферном рынке.
Фото: "Чемпионат"
"Почему "Динамо" молчит на трансферном рынке? Ну почему молчит – они же продлили контракт с Лещуком! (Смеётся.) А так я думаю, что они сделают ставку на следующий год, а в этом у них достаточно хороший состав. Не удивлюсь, если "Динамо" в это "окно" никого не подпишет", - заявил Радимов.

В первый месяц нового года московское "Динамо" продлило контракт с резервным голкипером команды Игорем Лещуком до лета 2028-го года. Кроме того, к команде присоединился белорусский вратарь Андрей Кудравец, который принадлежит "Динамо" с лета прошлого года, но первую часть сезона провел в аренде в БАТЭ.

По итогам 18-ти туров "Динамо" занимает 3-е место в РПЛ, отставая от лидирующих "Зенита" и "Краснодара" на 4 и 6 очков соответственно.

Источник: "РБ Спорт"

Динамо Радимов
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