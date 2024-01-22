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Экс-защитник Попов: "Рубин" - середняк РПЛ, у Рахимова других команд не бывает. Потолок этого тренера - 6-8 место

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Экс-защитник "Рубина" Алексей Попов критически высказался о нынешнем главном тренере казанцев Рашиде Рахимове.
Фото: ФК "Рубин"
- "Рубин" - это середняк РПЛ. У Рахимова других команд не бывает. Седьмое место для него - нормальный показатель, выше он не прыгнет. Мои ожидания и реальность совпали. Я всегда говорил, что потолок Рахимова - 6-8 место. Если Татарстан хочет иметь команду топ-уровня, тренер должен быть другой, - передаёт слова Попова ODDS.kz.

Казанский "Рубин" под руководством 58-летнего главного тренера Рашида Рахимова по итогам осенней части сезона занимает седьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков в 18 матчах. Отставание команды Рахимова от находящегося на третьем месте московского "Динамо" составляет 4 очка, от лидирующего в чемпионате России "Краснодара" - 10 очков.

45-летний экс-защитник Алексей Попов выступал за "Рубин" в чемпионские сезоны казанцев под руководством Курбана Бердыева - с августа 2008 года по февраль 2010 года.

Рубин Рахимов Попов
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