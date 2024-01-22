- У Мелёхина всё хорошо. В первой товарищеской игре "Ростова" он вышел в первом тайме, провёл матч очень достойно. Если посмотреть игру, то для него это будто была официальная встреча, потому что он играл серьёзно, как в официальном матче. Он говорит, что набирает форму и готовится ко второй части сезона. Обычная рутина для футболистов. Сейчас нет ничего конкретного по его возможному переходу в Европу, всё осталось на своих местах. Как я знаю, в клуб никто официально не обращался. В последнее время у меня не было звонков из Европы по Мелёхину, - передаёт слова Железнякова Metaratings.ru.
20-летний центральный защитник Виктор Мелёхин выступает в системе "Ростова" с февраля 2021 года. Футболист дебютировал в Российской премьер-лиге в августе 2021 года в возрасте 17 лет 8 месяцев, к настоящему моменту на его счету 57 матчей РПЛ в составе жёлто-синих. В текущем сезоне Мелёхин сыграл в 19 матчах "Ростова" во всех турнирах, отметившись одним забитым голом.
В июне 2023 года Виктор был номинирован на премию лучшему молодому игроку года в Европе Golden Boy, заняв в рейтинге номинантов 63-ю строчку - выше всех российских футболистов. Ранее агент игрока Антон Железняков сообщал об интересе к Мелёхину со стороны клубов из Турции, Италии и Бельгии.
Агент Мелёхина: в последнее время у меня не было звонков из Европы по Виктору. В "Ростов" никто официально не обращался
Агент центрального защитника "Ростова" Виктора Мелёхина Антон Железняков прокомментировал текущую ситуацию по продолжению карьеры своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"