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Журналист Хачатрян: "Локомотив" ожидает крупного предложения от "Зенита" по переходу Тикнизяна

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«Локомотив» готов обсудить с «Зенитом» возможный трансфер Наира Тикнизяна, однако для возможной сделки необходимо существенное предложение от питерского клуба.
Фото: РПЛ
По информации источника, кроме денежной стороны вопроса, немаловажным моментом будет являться желание самого футболиста перейти в конкретную команду.

Ранее инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях сообщал, что «Локомотив» готов отдать своего флангового игрока за 12 миллионов евро. По оценке портала Transfermarkt стоимость Наира составляет 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне за «железнодорожников» Тикнизян сыграл в 23 матчах, отметился 8 голами и 5 результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом действителен до конца сезона 2026/27.

Источник: журналист Грач Хачатрян.

Российские трансферы Локомотив Зенит Тикнизян
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