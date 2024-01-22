По информации источника, кроме денежной стороны вопроса, немаловажным моментом будет являться желание самого футболиста перейти в конкретную команду.
Ранее инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях сообщал, что «Локомотив» готов отдать своего флангового игрока за 12 миллионов евро. По оценке портала Transfermarkt стоимость Наира составляет 7 миллионов евро.
В нынешнем сезоне за «железнодорожников» Тикнизян сыграл в 23 матчах, отметился 8 голами и 5 результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом действителен до конца сезона 2026/27.
Источник: журналист Грач Хачатрян.
Журналист Хачатрян: "Локомотив" ожидает крупного предложения от "Зенита" по переходу Тикнизяна
«Локомотив» готов обсудить с «Зенитом» возможный трансфер Наира Тикнизяна, однако для возможной сделки необходимо существенное предложение от питерского клуба.
Фото: РПЛ