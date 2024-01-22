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Metaratings: Семак хочет оставить Коваленко в "Зените"

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По данным СМИ, главный тренер "Зенита" Сергей Семак хотел бы оставить в составе команды 20-летнего полузащитника Александра Коваленко.
Фото: ФК "Зенит"
Наставник "Зенита" Сергей Семак против ухода из команды 20-летнего хавбека Александра Коваленко, сообщают СМИ. По данным источника, главный тренер сине-бело-голубых рассчитывает на этого игрока в оставшейся части сезона.

Ранее появлялась информация, что Коваленко интересуется "Сочи", также сообщалось, что он находится в шорт-листах московских "Динамо", "Локомотива" и "Спартака".

В текущем сезоне на счету Александра 291 игровая минута в 11 матчах за "Зенит" во всех турнирах, а также 1 результативная передача.

Источник: Metaratings.ru

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