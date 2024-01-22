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Каррера: лучший игрок чемпионского “Спартака”? В моей команде все были сильны

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Бывший главный тренер московского “Спартака” Массимо Каррера ответил на вопрос о том, кто был лучшим игроком в составе красно-белых, когда командой руководил он.
Фото: ФК "Спартак"
– Честно говоря, я даже не могу и не хочу кого-то конкретного выделять. В моей команде все были сильны.

Напомним, Массимо Каррера был главным тренером московского “Спартака” с 2016 по 2018 год. Отметим, что В 2017 году красно-белые под руководством итальянского специалиста завоевали золотые медали чемпионата России по футболу.

Источник: “РБ Спорт”

Каррера Спартак
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