– Честно говоря, я даже не могу и не хочу кого-то конкретного выделять. В моей команде все были сильны.
Напомним, Массимо Каррера был главным тренером московского “Спартака” с 2016 по 2018 год. Отметим, что В 2017 году красно-белые под руководством итальянского специалиста завоевали золотые медали чемпионата России по футболу.
Источник: “РБ Спорт”
Каррера: лучший игрок чемпионского “Спартака”? В моей команде все были сильны
Бывший главный тренер московского “Спартака” Массимо Каррера ответил на вопрос о том, кто был лучшим игроком в составе красно-белых, когда командой руководил он.
Фото: ФК "Спартак"