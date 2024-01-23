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Первый тренер Чалова: Федор в “Зените” — это бред

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Первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова высказался о возможном переходе российского нападающего в “Зенит”.
Фото: ПФК ЦСКА
– Чалов в “Зените” — бред. Мне кажется, он уедет только в Европу. Осталось 12 матчей, Федор их отыграет и поедет туда, если будут предложения. Если бы “Зенит” хотел Чалова, он давно был бы с ними на сборах.

Ранее известный агент Тимур Гурцкая сообщил о том, что петербургский “Зенит” заинтересован в подписании нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. По его словам, сине-бело-голубые планируют делать “подходы” к трансферу российского форварда.

Напомним, действующее соглашение Федора Чалова с московским ЦСКА, воспитанником которого он является, рассчитано до декабря 2024 года.

Источник: “Чемпионат”

Чалов Зенит ЦСКА Российские трансферы
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