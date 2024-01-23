"Мы действительно находимся в процессе переговоров с "Зенитом" по Тикнизяну. Но какие-либо детали мы не комментируем, так как это конфиденциальная информация", - заявил Ульянов.
Ранее в СМИ появилась информация о готовности "Зенита" заплатить 8 миллионов евро за переход левого защитника "Локомотива" и сборной Армении Наира Тикнизяна. Ранее российский защитник "Зенита" Данил Круговой был исключен из основного состава команды, после заключения предварительного контракта с ЦСКА.
В текущем сезоне Наир Тикнизян является лучшим бомбардиром "Локомотива". В 16-ти матчах чемпионата России защитник забил 6 голов и записал на свой счет 2 голевые передачи.
Источник: "Матч ТВ"
Спортивный директор "Локомотива" подтвердил переговоры с "Зенитом" по Тикнизяну
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов подтвердил факт переговоров с "Зенитом" о трансфере защитника Наира Тикнизяна.
Фото: "Чемпионат"