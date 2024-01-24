"Насколько я знаю, переговоры между "Спартаком" и "Твенте" по трансферу Угальде находятся на завершающей стадии. Но там все еще есть несколько вопросов, которые предстоит решить. Поэтому сделка пока не завершена", - цитирует журналиста "РБ Спорт".
Напомним, ранее сообщалось, что московский "Спартак" может приобрести 21-летнего нападающего "Твенте" и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде за 14 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Угальде выходил на поле в футболке "Твенте" в 25 матчах и отметился 9 забитыми мячами. Также в активе форварда 7 голевых пасов. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Журналист De Telegraaf: переговоры между "Твенте" и "Спартаком" по Угальде находятся в завершающей стадии
Журналист издания De Telegraaf из Нидерландов Ерун Каптейнс рассказал, на какой стадии находятся переговоры между "Спартаком" и "Твенте" по переходу форварда Манфреда Угальде.
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