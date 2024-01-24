- Коля Калинский для "Пари НН" - очень важный игрок. Он важен не только в функциональном плане. Коля давно в команде, его полюбили болельщики. Он своего рода один из брендов команды. Если и будем рассматривать вопрос перехода Николая в другую команду, то будем это делать вместе с ним, а не за его спиной, пытаясь кому-то его предложить.
Напомним, ранее сообщалось об интересе "Балтики" к опорному полузащитнику "Пари Нижний Новгород" Николаю Калинскому.
Калинский перебрался в "Пари НН" в январе 2020 года из "Томи" в качестве свободного агента. Его действующий контракт с нижегородским клубом рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне хавбек записал на свой счет 3+2 по системе гол плюс пас в 17 матчах российской Премьер-лиги и одну результативную передачу в трех играх Кубка России.
Источник: "Чемпионат"
Гендиректор "Пари НН": Калинский - это своего рода один из брендов команды
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи вокруг возможного трансфера полузащитника Николая Калинского.
Фото: ФК "Пари НН"