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Гендиректор "Пари НН": Калинский - это своего рода один из брендов команды

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи вокруг возможного трансфера полузащитника Николая Калинского.
Фото: ФК "Пари НН"
- Коля Калинский для "Пари НН" - очень важный игрок. Он важен не только в функциональном плане. Коля давно в команде, его полюбили болельщики. Он своего рода один из брендов команды. Если и будем рассматривать вопрос перехода Николая в другую команду, то будем это делать вместе с ним, а не за его спиной, пытаясь кому-то его предложить.

Напомним, ранее сообщалось об интересе "Балтики" к опорному полузащитнику "Пари Нижний Новгород" Николаю Калинскому.

Калинский перебрался в "Пари НН" в январе 2020 года из "Томи" в качестве свободного агента. Его действующий контракт с нижегородским клубом рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне хавбек записал на свой счет 3+2 по системе гол плюс пас в 17 матчах российской Премьер-лиги и одну результативную передачу в трех играх Кубка России.

Источник: "Чемпионат"

Мелик-Гусейнов Нижний Новгород Калинский
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