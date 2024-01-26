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Гендир "Факела" Асхабадзе: состав укомплектован - на каждой позиции есть по два-три футболиста

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Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе высказался о комплектовании команды в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Факел"
"Мы сохранили основной костяк, интегрировали двух новых игроков: Сенхаджи и Акбашева. Состав укомплектован: на каждой позиции есть по два-три футболиста. Нам удалось собрать команду под требования главного тренера практически с первого дня подготовки. И с этим составом Ташуев пойдет во вторую часть чемпионата решать турнирные задачи", - цитирует Асхабадзе Sport24.

В зимнее трансферное окно воронежский "Факел" приобрел двух игроков - в клуб из "Ростова" вернулся свободным агентом Роман Акбашев, а также был приобретен Райан Сенхаджи из болгарского "Крумовграда" за 30 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров воронежский клуб занимает десятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 21 очко. "Факел" занял последнее место в группе Кубка России с "Сочи", "Оренбургом" и ЦСКА и выбыл из борьбы за трофей. После зимней паузы команда сыграет с "Пари НН", который располагается на девятой строчке, в рамках 19-го тура РПЛ.

Факел Асхабадзе
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