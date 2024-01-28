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Семак - о форме "Зенита" в память о блокаде Ленинграда: игроки должны знать нашу историю

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Наставник санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак оценил специальную форму команды, в которой его подопечные вышли на товарищеский матч с "Уралом".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Для нашего города эта дата является очень значимой, а "Зенит" является неотъемлемой частью Санкт-Петербурга. Мы обязательно покажем игрокам фильм о блокаде и объясним, к чему приурочена эта форма. Особенно это касается наших иностранцев, которые не так хорошо знают историю Петербурга. Конечно, наши игроки, которые защищают цвета клуба, должны знать историю города и команды", - сказал Семак.

На товарищеский матч против "Урала" в Абу-Даби футболисты "Зенита" вышли в специальной форме с надписью "Город-герой Ленинград" на груди. Форма была приурочена к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу действующих чемпионов страны. Победный гол в концовке матча записал на свой счет лучший бомбардир текущего сезона РПЛ Матео Кассьерра.

За 12 туров до конца чемпионата "Зенит" занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 2 очка. В зимнее трансферное окно состав "сине-бело-голубых" был укреплен сразу четырьмя новичками. Из "Коринтианса" и "Палмейраса" пришли вингеры Педро и Артур, экс-капитан "Флуминенсе" Нино призван укрепить оборону, а из стана прямого конкурента "Краснодара" подписан полузащитник Ильзат Ахметов.

Источник: официальный сайт "Зенита"

Зенит Семак
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