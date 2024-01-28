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"Зенит" не устраивают предложения по Кассьерре от "Аль-Шабаба" и "Севильи"

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Санкт-петербургский "Зенит" не спешит принимать предложения по трансферу колумбийского нападающего Матео Кассьерры.
Фото: официальный сайт "Зенита"
Как сообщает источник, "Зенит" не устроили предложения по покупке нападающего Матео Кассьеры от испанской "Севильи" и саудовского "Аль-Шабаба". Сообщается, что предложения были официальными, но клубы не приблизились к требованиям "Зенита".

Ранее в СМИ появилась информация, что "сине-бело-голубые" готовы расстаться со своим футболистом за сумму в 15 миллионов евро. Помимо "Севильи" и "Аль-Шабаба" интерес к Кассьере приписывают "Аль-Иттихаду", который ищет замену Кариму Бензема, желающему покинуть Ближний Восток и вернуться в Европу.

Матео Кассьерра является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ. На счету 26-летнего нападающего 14 голов в 16-ти матчах чемпионата. В активе ближайших преследователей по 8 голов.

Вчера в товарищеском матче против "Урала" Матео Кассьерра забил единственный гол в концовке матча и помог "Зениту" одержать минимальную победу.

Источник: "sport 24"

Зенит Аль-Шабаб Севилья Российские трансферы Кассьерра
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